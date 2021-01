PCP valoriza a suspensão do Pagamento por Conta para as Micro Pequenas e Médias Empresas

O PCP valoriza o facto de no âmbito da discussão na especialidade do Orçamento de Estado para 2021 ter sido aprovada uma proposta do PCP que suspende o Pagamento por Conta para as Micro Pequenas e Médias Empresas.

"Esta é uma medida da mais elementar justiça principalmente numa altura em que muitas Micro, Pequenas e Médias Empresas estão confrontadas com os constrangimentos do surto epidemiológico covid-19", referiu.

Segundo o PCP, são necessárias medidas concretas de apoio às Micro, Pequenas e Médias Empresas, que são a base do tecido empresarial do País e da Região e que têm sido as mais prejudicadas pelos impactos da pandemia e pela falta de resposta e de apoios que cheguem efectivamente a estas empresas.

O PCP considera, por isso, que a suspensão do Pagamento por Conta em 2021 "é uma medida justa que vem apoiar a tesouraria das empresas".