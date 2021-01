Camisola de Ronaldinho em leilão para ajudar Boaventura

As instalações da Associação Cultural e Desportiva da Boaventura (ACDB) não escaparam à força da enxurrada que no dia 25 de Dezembro fez desmoronar os sonhos e objectivos de uma instituição que procurava se reerguer por entre as conhecidas dificuldades financeiras.

Atenta à situação, a Federação Teqball Portugal, em colaboração com a Associação do Futebol para a Vida, lançou no domingo um leilão solidário, licitando uma camisola do Barcelona autografada pelo craque Ronaldinho Gaúcho, um dos embaixadores da modalidade que foi abraçada pela primeira vez na Madeira precisamente pela colectividade da Costa Norte. A base inicial do leilão é de 300 euros e as licitações devem ser no mínimo de 10 euros, sendo que o valor total será transferido directamente para a ACDB.

A necessitar de um novo sintético - cujo valor ronda as centenas de milhares de euros - a ACDB regozijou-se pela atitude "altruísta" da Federação Teqball Portugal.

Este é um gesto profundamente altruísta, que nos apanha completamente de surpresa e nos enche o coração. Da parte da Associação Cultural e Desportiva da Boaventura, fica a garantia de que iremos retribuir continuando a praticar e a promover ao máximo na nossa região esta espetacular modalidade que é o Teqball! Associação Cultural e Desportiva da Boaventura

Recorde-se que esta segunda-feira o presidente do Governo da Madeira, Miguel Albuquerque, reúne-se com o executivo da Câmara Municipal de São Vicente para discutir os danos provocados pelo temporal que assolou as freguesias da Ponta Delgada e Boaventura, a 25 de Dezembro.

Numa nota emitida pela presidência, sabe-se que já está feito "o apuramento dos prejuízos e danos, quer em infra-estruturas, quer em habitações".