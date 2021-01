Incêndio na cozinha desperta família durante a noite

Uma família no Garachico não ganhou esta noite para o susto ao ser surpreendida por um fogo na cozinha da sua habitação. Eram cerca das 3h45 quando os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos foram chamados para apagar as chamas que consumiam a casa do casal e três crianças.

Quando os bombeiros lá chegaram o fogo estava praticamente extinto, não tendo provocado feridos. Houve no entanto danos materiais, a divisão foi parcialmente consumida pelas chamas.

A corporação esteve a trabalhar essencialmente na ventilação da casa, localizada na zona alta de Câmara de Lobos. Para o local foram accionados uma ambulância, um ligeiro e um pesado de combate a incêndios, além de ter mobilizado oito homens e a Polícia de Segurança Pública, que tomou conta da ocorrência.

A operação durou cerca de 45 minutos.