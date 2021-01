Uma criança com seis anos e uma mulher com 43 anos foram transportadas esta madruga para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, devido a inalação de fumo, depois de um incêndio ter deflagrado na cozinha do apartamento onde moram, no 4.o andar de um prédio no Pátio do Carmo, no Funchal.

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses receberam o alerta pelas 3h30 e seguiram para o local com 11 elementos, distribuídos entre uma viatura pesada, uma ligeira e uma ambulância. A operação demorou cerca de uma hora.