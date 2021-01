Presidente eleito do Quirguistão prometeu "ditadura da lei e da justiça"

O Presidente eleito do Quirguistão prometeu hoje uma "ditadura da lei e da justiça", com o objetivo de aplacar os temores de seus opositores, que afirmam que o novo chefe de Estado populista prepara uma dura repressão.

Dirigindo-se a seus apoiantes na praça central da capital, Sadyr Japarov gracejou sobre o "alarmismo" dos seus adversários.

"Não haverá ditadura como alguns temem. Haverá uma ditadura da lei e da justiça", disse o Presidente eleito, usando uma expressão do chefe de Estado russo, Vladimir Putin, 20 anos atrás.

"Há 30 anos esperamos por este momento", acrescentou Japarov.

Japarov obteve mais de 80% dos votos nas eleições presidenciais no domingo e passou, em três meses, da condição de preso para o cargo de Presidente deste país da Ásia Central de 6,5 milhões de habitantes.

Um referendo constitucional organizado ao mesmo tempo que a eleição presidencial também fortaleceu as prerrogativas presidenciais e, portanto, o poder de Japarov.

Por outro lado, os observadores da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa (OSCE) afirmaram hoje que os participantes na eleição presidencial no Quirguistão não tiveram "condições justas".

"Se o Quirguistão quer estar à altura das aspirações do seu povo por uma democracia que funciona, é essencial que as condições sejam as mesmas para todos. Não foi o caso", indicou a OSCE num comunicado, notando, no entanto, que o escrutínio foi "bem organizado".

Sadyr Japarov, 52 anos, cumpria uma pena de prisão por tomada de reféns quando foi libertado pelos seus partidários em outubro, durante uma nova crise política no conturbado país da Ásia Central.

Aproveitou a crise para se instalar no poder, tornando-se Presidente interino até às eleições de domingo, que venceu com quase 80% dos votos.

O seu adversário mais próximo, o nacionalista Adakhan Madumarov, obteve menos de 7% dos votos, segundo os dados da comissão eleitoral quirguiz, e disse não reconhecer os resultados.