Novas medidas e presidenciais em destaque nos jornais nacionais

Correio da Manhã:

- "'Zé das Medalhas' deixa 11 milhões arrestados: Suspeito do processo Monte Branco morreu há quatro anos. Filhos lutam por herança"

- "'Filomena' faz estragos na Madeira: Tempestade adia jogo do Sporting"

- "Jesus: 'Estou cansado de não estar em primeiro'"

- "Conceição: 'Importante é liderar em maio"

- "Fim de semana com proibição de sair do concelho: Costa prepara endurecimento de medidas. Disparam surtos em lares de idosos"

- "EUA: Trump em xeque com assalto ao Capitólio"

- "Polémica na Justiça: Queixas crime contra ministra"

- "178 com mínimos: Saiba qual a taxa de IMI no seu município"

- "Educação: Agredir professores passa a ser crime público"

- "Regras de trânsito: Multas mais pesadas por falar ao telemóvel"

Público:

- "América: O dia em que Trump perdeu uma nação"

- "CNE incentiva idosos a sair dos lares para irem votar nas presidenciais"

- "Covid-19: Plano do Governo para voltar a fechar o país mantém escolas abertas"

- "Presidência da UE: PSD responde a 'delírio' de Costa com queixa-crime"

- "TAP: Milhares de obrigacionistas arriscam perder investimentos"

- "Cinema: Entrevista com David Cronenberg no regresso de Crash às salas"

- "Clima: Vaga de frio está para ficar e termómetros vão continuar a descer"

Jornal de Notícias:

- "Peritos querem fechar escolas, mas Governo resiste"

- "Tribunal de Contas acusa Estado de desconhecer património imobiliário"

- "Primeira pena de prisão por burla com MB WAY"

- "Ministra admite no parlamento falha no caso do procurador europeu"

- "Código da Estrada: Vazio legal não permite multas às trotinetas mais potentes"

- "Joe Biden confirmado presidente e Donald Trump enfrenta pedidos de destituição"

- "Braga 2-1 Marítimo: Minhotos apertam F.C. Porto e Benfica"

- "Futebol: Alex Apolinário morre após quatro dias em coma induzido"

Jornal i:

- "Entrevista a Fernando Almeida, presidente do Instituto Ricardo Jorge: 'É perigoso fazermos previsões otimistas'"

- "Novo confinamento é quase inevitável"

- "Uma geração de desportistas em risco"

- "Procurador. Costa diz que figuras do PSD fazem campanha contra Portugal"

- "Lista dos imóveis do Estado está desatualizada, diz Tribunal de Contas"

- "Código da Estrada. Valor da multa por usar telefone ao volante duplica"

- "Venezuela. União Europeia deixa de reconhecer Guaidó como Presidente"

- "Invasão do Capitólio culmina em derrota de Trump em toda a linha"

Diário de Notícias:

- "Governo admite fechar tudo menos escolas"

- "Trump entre a debandada e os pedidos de afastamento"

- "Presidenciais: 'Revisão urgente da Constituição' e 'votação em dois dias'"

- "Financiamento ao Estado cai para 15 mil milhões neste ano"

- "MNE de Ancara: 'O povo turco vê o seu futuro na União Europeia"

- "Arte, música e comunidade realizam sonhos na prisão de Leiria"

Expresso:

- "Hospitais pedem ajuda urgente"

- "Juízas denunciam: Casos de milhões em risco de prescrição"

- "Como limpar a América do pesadelo Trump"

- "Frio extremo pode provocar mais mortes"

- "Presidenciais: Ninguém sabe quantos eleitores vão votar em casa"

- "Português apanhado na corrupção na Guiné Equatorial"

- "Portugal tem dos créditos à habitação mais baratos da Europa"

- "Cortes na TAP chegam em março"

- "Marcelo adia decisão da eutanásia para depois das eleições"

- "Costa com comissários"

- "Desemprego recua"

- "Bruno de Carvalho processa Cofina"

- "Van Dunem pensou demitir-se"

Negócios:

- "Fortunas da bolsa perdem 3.000 milhões com a crise"

- "O fenómeno bitcoin já não é só coisa de miúdos"

- "Economia já recuperou 85% dos empregos destruídos"

- "País em alerta máximo com medidas suaves"

- "Procurador europeu Costa abre guerra a Rangel e Poiares Maduro e não fica sem resposta"

- "Sim de Bruxelas ao plano de reestruturação da Caixa só chega em março"

- "Entrevista a Humberto Delgado Rosa: 'Gosto de tratar a indústria como um aliado na transição energética'"

- "Ensaio de José Vegar sobre John le Carré"

- "Homenagem de Manuel S. Fonseca a Carlos do Carmo"

- "Tempos Modernos: 'Os sinais de 'status' vão reafirmar-se', diz Raquel Barbosa Ribeiro"

O Jornal Económico:

- "Especialistas pedem estado de emergência até final de janeiro"

- "'Não tinha ilusões quanto ao apoio de António Costa' [Ex-eurodeputada Ana Gomes]"

- "Antigo CEO da Saudi Arabian na 'short-list' para liderar TAP"

- "Águas e Ambiente: DST vence grupo de Carlos Slim na corrida pelo controlo da Aquapor"

- "Caso procurador europeu: 'Ministra da Justiça não tem condições para continuar no cargo', Rui da Silva Leal, advogado, membro do Conselho Superior do MP"

- "Entrevista: 'Há uma compreensão limitada, em Portugal, do fenómeno do Turismo', André Jordan, empresário"

- "Morais Leitão, VdA, Cuatrecasas, Uría e Garrigues lideram M&A em 2020"

- "Sete propostas para a compra da operação do Novo Banco Espanha"

- "Isabel dos Santos acusa BdP de lhe restringir direito de defesa"

- "Sedes recebe Adolfo Mesquita Nunes e Sérgio Sousa Pinto na segunda-feira"

O Jogo:

- "Braga-Marítimo (2-1): De volta à batalha: Bracarenses reagem à derrota em Alvalade e colocam-se a um ponto do FC Porto e Benfica"

- "Benfica-Tondela: 'A minha carreira não deixa dúvidas', Jorge Jesus refuta críticas e diz que só está cansado de não ser primeiro"

- "Nacional-Sporting: Filomena atrapalha os leões"

- "Famalicão-FC Porto: Covid chega ao onze"

- "V. Guimarães: Lameiras é reforço e Edwards renova"

- "Óbito: Apolinário rendeu-se ao 5.º dia"

A Bola:

- "Rodrigo Pinho fechado para 2021/2022: Benfica assegura avançado em final de contrato com o Marítimo"

- "Vieira disposto a esforço por William Carvalho"

- "Nacional-Sporting: E tudo o vento adiou"

- "Famalicão-FC Porto: Melhor ataque contra a pior defesa"

- "SC Braga-Marítimo (2-1): Guerreiros voltam a ganhar e garantem Lucas Plazón"

Record:

- "Rodrigo Pinho no Benfica: Avançado do Marítimo em fim de contrato tem pré-acordo para o final da temporada"

- "Vieira não quer Lucas na final da Libertadores"

- "FC Porto: Manafá infetado com covid-19"

- "FC Porto: Pepê quer vir já"

- "Nacional-Sporting: Mau tempo adia Nacional para hoje"

- "SP Braga-Marítimo (2-1): Guerreiros sofrem, mas não desistem"

- "Óbito: Fim trágico de Alex: Alverca retira camisola 99"