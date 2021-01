Caso da alegada oferta de poncha a autarca pode ir parar a tribunal

Martinho Gouveia repudia as acusações de José António Reis, presidente da Junta de Freguesia de Santo António da Serra, publicadas hoje na edição impressa do DIÁRIO, onde é acusado de assédio.

O ex-presidente do Santo diz que o teor destas afirmações é “absolutamente falso”, lamentando a forma “caluniosa, ofensiva e criminosa” como é visado por José António Reis e vai recorrer aos tribunais, uma vez que as afirmações difamatórias "são sancionadas pela lei penal”.

O anterior presidente da Junta de Freguesia do Santo recorda que o actual presidente votou favoravelmente, ao longo de dois mandatos, “todos os documentos propostos pelo PSD, partido ao qual pertencia, antes de ter mudado de cores”.

Martinho Gouveia diz que “não há nada a apontar” à sua conduta profissional e política, tal como demonstra a documentação devidamente auditada.

“Por muito que custe actualmente ao sr. Presidente da Junta de Freguesia, uma mentira repetida muitas vezes, jamais se tornará verdade”, acrescenta Martinho Gouveia, lamentando o facto de o actual presidente não ter tido “pejo em reproduzir falsidades lesivas da imagem, da honra e do bom nome de quem nada tem que ver com as questiúnculas lamacentas em que o sr. Presidente da Junta se acha mergulhado”.