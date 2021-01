Campanha atípica favorece abstenção

A campanha para as presidenciais está a ser pouco mobilizadora, "atípica" devido à pandemia de covid-19, o que pode baralhar comportamentos eleitorais clássicos, e fazer subir a abstenção.

Essa é a convicção do investigador Marco Lisi. Em declarações à Lusa, o professor auxiliar do Departamento de Estudos Políticos da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa assinalou o facto inédito de realizar uma eleição a meio de uma epidemia, pelo que também é difícil fazer avaliações, mesmo com base nos estudos de comportamento eleitoral feitos em Portugal e noutros países.

A "instabilidade e a incerteza acabam sempre por baralhar os alinhamentos eleitorais tradicionais clássicos", disse o investigador formado em ciências políticas pela Universidade de Florença e autor do livro "Eleições, Campanhas eleitorais e decisão de voto em Portugal", publicado em 2019 pela Edições Sílabo.

A pandemia, disse ainda, é "um fenómeno geral" e "não afeta da mesma maneira todas as pessoas", havendo preocupações diferentes, sociais, económicas, como o desemprego, ou os efeitos da pandemia na saúde.

No seu livro, Lisi concluiu que o comportamento do eleitor português está muito marcado, além de factores ideológicos e sócio económicos, pelos denominados "factores de curto prazo", como a imagem dos líderes partidários, os temas de campanha, onde a economia, "votar com a carteira", tem ainda muito peso.

E o caso das presidenciais, como aconteceu em 2016, são eleições em que há "mais volatilidade, mais liberdade de voto" para os eleitores escolherem "além das suas preferências ideológicas ou partidárias".

A pré-campanha, segundo afirmou, foi "pouco mobilizadora", muito centrada na pandemia, no estado de emergência e em temas da agenda política diária, sobre opções ou "casos" no Governo, como o do procurador europeu -- o investigador responsabiliza os jornalistas por isso --, ignorando-se questões próprias do cargo de Presidente, como reformas no sistema eleitoral ou as reformas políticas necessárias ao país.

"Atípica" é como Lisi descreve a pré-campanha eleitoral, a começar pelo facto de ser feita essencialmente através "on-line", com debates nas televisões, mas também nas redes sociais.

"Nunca houve uma campanha feita exclusivamente através desses meios", afirmou, sublinhando que, sem "o contato pessoal presencial, face a face" do candidato com os eleitores, esta fórmula "não incentiva a mobilização".

E para o dia das eleições, "eventualmente, se as coisas se mantiverem críticas, na difusão do vírus, isso pode levar muitas pessoas a não irem votar", disse, dando o exemplo, em especial, das pessoas mais idosas, que "têm mais dificuldade ou receio em deslocar-se".

Recorde de abstenção registou-se em 2011

A mais alta taxa de abstenção em eleições presidenciais foi registada na reeleição de Cavaco Silva, em 2011, em que 53,56% dos eleitores não se dirigiu às urnas, com o sufrágio de 2016 a ocupar o segundo lugar.

No pós-25 de Abril de 1974, a reeleição de Cavaco Silva, que venceu com 52,95% dos votos, confirmou a tendência para uma maior abstenção quando se trata de um segundo mandato, registando-se uma abstenção de 53,56%.

Antes desta reeleição, o "recorde" da taxa de abstenção em presidenciais tinha sido registado no segundo mandato de Jorge Sampaio, em janeiro de 2001, com 50,29% de abstencionistas.

Mas 2016 veio ocupar o segundo lugar no "pódio" das taxas de abstenção, registando-se 51,34% de abstencionistas num sufrágio que elegeu há cinco anos o sucessor de Cavaco Silva, Marcelo Rebelo de Sousa.

Nessas presidenciais votaram 4,7 milhões de eleitores em 9,7 milhões inscritos, das quais saiu vitorioso Marcelo Rebelo de Sousa, com uma margem de 52% de votos à primeira volta.

O atual chefe de estado concorreu contra Maria de Belém Roseira, Sampaio da Nóvoa, Edgar Silva, Marisa Matias, Vitorino Silva, conhecido por Tino de Rans, Henrique Neto, Cândido Ferreira, Paulo Morais e Jorge Sequeira

Em 1991, nas quartas presidenciais e também numa reeleição, a do antigo Presidente da República Mário Soares, a abstenção já tinha sido a mais elevada até então, 37,8%.

A exceção à "regra" de maior abstenção numa reeleição é protagonizada pelo general António Ramalho Eanes, que foi reeleito em 1980 num escrutínio que registou a menor percentagem de abstencionistas, cerca de 15%.

Esta foi, aliás, a eleição presidencial mais concorrida de sempre, com uma participação de 84,39% dos eleitores inscritos.

Por três vezes, a renúncia ao voto se situaou na casa dos 30 por cento: 37,84% na reeleição de Mário Soares, em 1991; 33,71% na primeira eleição de Jorge Sampaio, em 1996, e 38,47% no sufrágio ganho por Aníbal Cavaco Silva, em 2006.

Nos restantes atos eleitorais, a abstenção variou entre os 24,53% quando Ramalho Eanes se tornou o primeiro presidente eleito por sufrágio universal, em 1976, e os 24,62% e 22,01%, na primeira e segunda voltas, respetivamente, da votação em 1986, que elegeu pela primeira vez Mário Soares.

As próximas eleições para eleger o Presidente da República, as décimas, realizam-se a 24 de janeiro de 2021.

Este será o primeiro sufrágio nacional realizado em contexto de pandemia da covid-19, com consequências ainda desconhecidas na participação eleitoral.

Ainda assim, para evitar uma abstenção "forçada" pelo confinamento, o ministério da Administração Interna prevê o voto antecipado para eleitores em confinamento obrigatório, que pode ser requerido entre 14 e 17 de janeiro.

Norte é mais participativo, Açores mais abstencionista

O Norte é historicamente, desde 1976, a região que mais votou nas eleições presidenciais em Portugal e os eleitores dos Açores são os mais abstencionistas, segundo dados da Pordata.

Nos últimos 45 anos, a taxa de abstenção na região Norte variou entre 14,5%, nas eleições de 1980, em que a média nacional foi de 15,8%, e 50,5% em 2011, quando a média nacional foi de 53,5%, de acordo com estatísticas da Pordata, da Fundação Manuel dos Santos, a partir de dados da administração eleitoral, a Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna (SGMAI).

No pólo oposto, a região autónoma dos Açores registou recordes de abstenção.

Se nas primeiras eleições presidenciais de 1976 a média da abstenção foi 24,6%, nas nove ilhas açorianas, contra a média nacional de 32,2%, o número foi sempre crescendo até 2016 e atingiu 69,1% (média nacional de 51,3%).

Descendo ao nível local, e fazendo contas, conclui-se que foi em 1980, em Avis, concelho alentejano do distrito de Portalegre, onde se bateu um recorde de participação eleitoral: votaram 92,4% dos 4.713 eleitores recenseados.

Nas últimas presidenciais, foi em Vila de Rei, concelho do distrito de Castelo Branco onde fica o centro geodésico do país, onde a abstenção foi mais baixa, dado que votaram 67,2% dos 2.834 eleitores.

Além de Vila de Rei, Mação e Sardoal, no distrito de Santarém, são outros concelhos onde, desde 1976, a abstenção foi sempre abaixo dos 40%.

A abstenção tem vindo a subir ao longo dos anos, evoluindo do mínimo de 15,8%, em 1980, ano em que Ramalho Eanes foi eleito e bateu outro general, Soares Carneiro, aos 53,5% em 2011, na reeleição de Cavaco Silva.

Madeira com pior registo em 2016

Em 1996 fez-se fila para votar na Ribeira Brava.

A abstenção na Madeira atingiu o pico mais alto no sufrágio de 2016, quando votaram apenas 45,5% dos 256 mil eleitores inscritos. Os 54,6% de abstencionistas no dia em que Marcelo Rebelo de Sousa ganhou na Madeira com 51,35% dos votos, contrastam com os 22,5% que não participaram na segunda eleição e que reelegeu António Ramalho Eanes.

Eis a evolução da abstenção na Madeira:

1976 – 25,2%

1980 – 22,5%

1986 – 25,8%

1991 – 42,0%

1996 – 37.0%

2001 – 50,7%

2006 – 41,8%

2011 - 52,1%

2016 – 54,5%

A incógnita para este ano atípico

As eleições presidenciais, que se realizam em plena era de covid-19 em Portugal, estão marcadas para 24 de Janeiro e esta é a 10.ª vez que os portugueses são chamados a escolher o Presidente da República em democracia, desde 1976.

A campanha eleitoral decorre entre hoje e 22 de Janeiro e foi antecidida de um tempo em que a primeira ronda dos debates televisivos animaram as hostes.

Concorrem às eleições sete candidatos, Marisa Matias (apoiada pelo Bloco de Esquerda), Marcelo Rebelo de Sousa (PSD e CDS/PP) Tiago Mayan Gonçalves (Iniciativa Liberal), André Ventura (Chega), Vitorino Silva, mais conhecido por Tino de Rans, João Ferreira (PCP e PEV) e a militante do PS Ana Gomes (PAN e Livre).