Sporting na "máxima força" para enfrentar amanhã o Marítimo na Taça

O médio João Mário assegurou hoje que o Sporting vai apresentar-se na "máxima força, no desafio inaugural dos oitavos de final da Taça de Portugal de futebol, diante do "complicado" Marítimo.

Depois do adiamento, de quinta-feira para sexta, do encontro da 13.ª jornada da I Liga, frente ao Nacional, devido ao mau tempo na Madeira, os 'leões' acabaram por permanecer na ilha, algo que não atrapalhou da preparação do encontro, segundo o internacional português.

"Não faria muito sentido regressar a Lisboa. Adaptámo-nos bem, treinámos bem e recuperámos bem. Tenho a certeza que a equipa amanhã [na segunda-feira] vai entrar na máxima força para passar este adversário complicado", referiu o médio, em conferência de imprensa, acrescentando: "Também é bom estarmos estes dias juntos para reforçarmos a união e o espírito de equipa".

Apesar de ter vencido o Nacional (1-0), João Mário admitiu que o "desgaste foi muito forte, face ao estado do campo e das várias condicionantes da viagem".

Com os estádios vazios na maior parte dos campeonatos, devido à pandemia de covid-19, os adeptos têm estado longe das equipas e João Mário fez questão enaltecer o apoio que o Sporting têm recebido através das redes sociais.

"A equipa fica muito contente por aquele que tem sido o apoio dos adeptos. Neste momento, só pode ser através das redes e é algo que falamos bastante quando estamos juntos. Queremos agradecer, uma vez eu não podem estar connosco. Pela força e motivação que nos têm dado, queremos deixar uma palavras para eles", concluiu.

Marítimo e Sporting defrontam-se no Estádio dos Barreiros, a partir das 21:15 de segunda-feira, em encontro dos oitavos de final da Taça de Portugal.