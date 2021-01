‘CR7 & Companhia’ em casa do líder Milan

É já daqui a pouco que o grande jogo da 16.ª jornada da Liga italiana de futebol irá começar.

Pelas 19h45, e com transmissão televisiva na SportTV1, estarão frente a frente a formação liderada pelo madeirense Cristiano Ronaldo e o actual líder, invicto, do campeonato, o AC Milan.

No Estádio Giuseppe Meazza o foco estará em ‘CR7’ que desta vez não pode contar, do lado contrário, com o astro sueco Zlatan Ibrahimovic, que está lesionado desde Novembro de 2020, mas está quase apto a voltar à competição.

Deste modo e, em termos ofensivos, os portugueses vão estar a ‘apoiar’ dois ex-jogadores do Sporting, o astro Ronaldo, do lado da JUve, e o jovem Rafael Leão que tem sido uma agradável surpresa no Milan, comandado por Stefano Pioli.

No que toca às ausências do jogo da jornada, o AC Milan, para além da ausência do ‘craque’ sueco, Ante Rebic e Rade Krunic estão fora, devido a terem acusado positivo à Covid-19.

Do lado da formação comandada por Andrea Pirlo, Alex Sandro e Cuadrado também testaram positivo à Covid-19 antes do encontro e estão fora das opções, bem como Morata lesionado.

Segundo o jornal italiano Tuttosport as equipas iniciais deverão ser as seguintes:

Milan - G. Donnarumma, Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez, Kessie, Calhanoglu; Castillejo, Brahim Diaz, Hauge e Rafael Leão.

Juventus – Szczesny, Demiral, Bonucci, De Ligt, Danilo, Chiesa, Bentancur, McKennie, Ramsey Dybala e Cristiano Ronaldo.

Ainda em relação à antevisão ao encontro o treinador da Juve não teve dúvidas em afirmar que a equipa depende de Cristiano Ronaldo.

“Desde o início temos tentado tirar partido das capacidades de Cristiano Ronaldo, das suas características e queríamos que estivesse perto da baliza. Ele é decisivo em todo o lado, mas isso é normal quando temos um campeão como ele. Alguém em quem dependemos muito”, adiantou Andrea Pirlo. Andrea Pirlo, treinador da Juventus na antevisão ao jogo.

Nota final para o facto do AC Milan ser líder da Série A com 37 pontos em 15 jogos realizados, enquanto a Vecchia Signora está na sétima posição com 27 pontos e menos um jogo disputado.