Ronaldo marca dois na goleada da Juventus diante a Udinese

Cristiano Ronaldo marcou dois golos na goleada (4-1) da Juventus diante da Udinese, esta noite, no Allianz Stadium.

Em jogo alusivo à 14.ª jornada da Liga Italiana, o 'astro' madeirense abriu o marcador aos 31 minutos e bisou no segundo tempo (70'), já depois de Chiesa - assistido pelo camisola 7 - ampliar o marcador para a Vecchia Signora. Dybala fechou o resultado final, já em tempo de descontos (90+3), depois de Marvin Zeegelaar (ex-Sporting) apontar o tento de honra da 'Udine'.

Com estes dois tentos, CR7 cimenta a liderança dos melhores marcadores no campeonato transalpino com 14 golos apontados até ao momento, precisamente mais dois do que Lukaku (12 golos) e mais quatro que Immobile e Ibrahimovic (10 golos).

Com este triunfo, a equipa orientada por Pirlo sobe ao 5.º lugar da Serie A, com 27 pontos, estando a 10 da liderança.