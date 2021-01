Bispo do Funchal exorta à “cultura do cuidado” neste Dia Mundial da Paz

O Bispo do Funchal exortou à “cultura do cuidado”, na homilia de hoje, Dia Mundial da Paz e Solenidade de Nossa Senhora Mãe de Deus, durante a celebração eucarística na Sé Catedral.

“Ao iniciarmos mais um ano, cheio de imensos desafios para toda a humanidade, façamos aqui o nosso propósito de espalhar e promover à nossa volta a cultura do cuidado: cuidado do próximo, cuidado de Deus”, apontou o prelado.

“É deste cuidado de Deus que, na Mensagem para o Dia Mundial da Paz que hoje decorre, o Papa Francisco nos convida a ser presença e espelho. Convida-nos o Santo Padre a uma ‘cultura do cuidado’, quer dizer: ao “compromisso comum, solidário e participativo para proteger e promover a dignidade e o bem de todos; […] disposição a interessar-se, a prestar atenção; disposição à compaixão, à reconciliação e à cura, ao respeito mútuo e ao acolhimento recíproco”, transmitiu D. Nuno Brás.

Lembrou as palavras do Papa quanto à promoção da dignidade e dos direitos da pessoa e ao cuidado pelo bem comum, pelos pobres e indefesos e por toda a criação. “Encorajo todos a tornarem-se profetas e testemunhas da cultura do cuidado, afim de preencher tantas desigualdades sociais”, declarou, concluindo: “Não cedamos à tentação de nos desinteressarmos dos outros, especialmente dos mais frágeis; não nos habituemos a desviar o olhar, mas empenhemo-nos cada dia concretamente por formar uma comunidade feita de irmãos que se acolham mutuamente e cuidem uns dos outros”.

“A Virgem Maria, que hoje celebramos como Mãe de Deus, é a expressão máxima deste cuidado. Como Mãe, ofereceu a sua natureza para que, através dela, Deus assumisse a carne humana; como Mãe, cuidou do Salvador e acompanhou-O pelos caminhos da Galileia até à cruz”, transmitiu aos católicos, D. Nuno Brás, lembrando as palavras do Papa Francisco em Fátima: “Temos Mãe”.