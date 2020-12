IDE promove webinar sobre o Sistema de Incentivos ao Funcionamento

O Instituto de Desenvolvimento Empresarial promove amanhã, dia 10 de dezembro, na plataforma Zoom, uma sessão de divulgação do novo Sistema de Apoio às Iniciativas Empresariais das Micro e Pequenas Empresas (FUNCIONAMENTO 2020).

A referida sessão será aberta a todos os empresários e profissionais do setor que manifestem interesse em participar. Para o efeito, devem inscrever-se através do formulário google forms, disponível em www.ideram.pt, após a qual receberão no respetivo endereço de e-mail, o acesso ao evento através da plataforma Zoom.

Serão oradores da iniciativa, o presidente do IDE, Duarte Freitas, e directora de Serviços dos Instrumentos de Apoio, Rita Gomes.

O Sistema de Incentivos ao Funcionamento é um apoio a fundo perdido que se destina a cobrir os custos fixos das micro, pequenas, médias e grandes empresas da Região. Em causa estão 10 milhões de euros a fundo perdido que podem ser usados como alívio à tesouraria para pagar salários, despesas com consumo de energia elétrica, consumo de água, custos com contribuições obrigatórias para a segurança social, custos com rendas ou até mesmo serviços de contabilidade. São elegíveis todos os projectos que visem atenuar as dificuldades estruturais das empresas, agravadas pela pandemia, assegurando limiares de viabilidade económica, com implicações positivas sobre a manutenção e criação de emprego.

As candidaturas assumem a modalidade de projecto individual apresentado por uma empresa. Para poderem beneficiar deste apoio, as empresas devem comprovar o estatuto de PME. A recepção de candidaturas decorrerá dia 19 de Janeiro de 2021 no Balcão 2020.