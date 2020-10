Instituto de Desenvolvimento promove sessão de divulgação de apoio às empresas

O Instituto de Desenvolvimento Empresarial (IDE) promove no próximo dia 28 de Outubro uma sessão de divulgação do Sistema de Apoio às Iniciativas Empresariais das micro e pequenas empresas da Região, o INICIE+, através da plataforma ‘Zoom’,

A sessão, que terá como oradores Duarte Freitas, presidente do IDE, e Rita Gomes, directora de serviços dos Instrumentos de Apoio, será aberta a todos os interessados.

Os participantes devem inscrever-se através do formulário disponível no site do IDE, em www.ideram.pt.

Webinar Sessão de divulgação do INICIE + Sistema de Apoio às Iniciativas Empresariais das Micro e Pequenas Empresas da Região Autónoma da Madeira 28 de outubro de 2020, às 15 horas

"O INICIE+ é uma medida de apoio financiada pela reutilização de ajuda reembolsável concedida no âmbito do Programa Intervir+. Este SI de apoio ao tecido empresarial da Região tem disponível, desde o passado dia 21 de Outubro, 1,2 milhões de euros para financiar operações de criação, expansão ou modernização de micro e pequenas empresas, que contribuam para uma maior dinamização da atividade económica regional em geral e para as quais é exigido um maior esforço de adaptação às novas condições que hoje caracterizam o ambiente empresarial, e que reflectem o impacto da pandemia", explica o IDE.