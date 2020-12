MadRiders apoiam com dez cabazes

O grupo de motards MadRiders escolheu a Associação Olho.Te para uma acção de solidariedade que consistiu ontem na atribuição de dez cabazes com produtos alimentares e de higiene a pessoas carenciadas. Os bens foram recolhidos e adquiridos pelos motociclistas e entregues na Associação que trabalha e tem sede no Bairro da Nazaré.

A Olho.Te procurou chegar às famílias que não têm outros apoios, não têm ajudas de quaisquer entidades, a chamada pobreza envergonhada. Até esta manhã tinham sido distribuídos nove dos dez cabazes a famílias com situações de desemprego e trabalho precário. O último ia ser encaminhado para uma família nas Figueirinhas. Os agregados foram identificados pelos vizinhos.

“A pobreza envergonhada merece a atenção daqueles que vivem ao lado, dos vizinhos, que nomeiam aqueles que realmente necessitam”, frisou Hugo Castro Andrade, presidente da direcção da Olho.Te, agradecendo aos MadRiders pela generosidade e pela parceria, realizada pela primeira vez.

A ocasião foi também uma oportunidade para os membros do grupo de motociclistas conhecerem melhor a Associação e o seu trabalho.

Amanhã é a vez do secretário regional do Turismo e Cultura ficar a par. Eduardo Jesus tem visita à sede da Olho.Te pelas 12 horas. Hugo Castro Andrade conta pedir nesta primeira recepção apoios para desenvolver as actividades.