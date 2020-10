IDE promove esta quarta-feira sessão de divulgação do programa INICIE+

O Instituto de Desenvolvimento Empresarial promove amanhã, pelas 15 horas, através da plataforma ‘Zoom’, uma sessão de divulgação do Sistema de Apoio às Iniciativas Empresariais das micro e pequenas empresas da Região, o INICIE+.

O IDE será anfitrião da sessão, a qual será aberta a todos os interessados. Serão oradores da iniciativa, Duarte Freitas, presidente do IDE, e Rita Gomes, directora de serviços dos Instrumentos de Apoio

Os interessados devem inscrever-se, até ao final do dia de hoje, através do formulário disponível aqui, com destaque: https://forms.gle/z6JTcQJZK5oMqYNr9.

Desde a abertura das inscrições, no passado dia 23 de Outubro, até hoje, inscreveram-se cerca de uma centena e meia de participantes.