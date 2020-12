Curral das Freiras troca mega presépio por versão menor e ao ar livre

Este ano não haverá o grande presépio no Curral das Freiras, projecto da Associação Refúgio da Freira que há uma década e meia é ponto de atracção nesta localidade na época de Natal. O grupo ia realizar a 16.ª edição, inviabilizada devido à pandemia. No sentido de evitar ajuntamentos, o parque de estacionamento coberto no centro da freguesia vai manter-se apenas com os carros e para lembrar o Natal, a colectividade montou um presépio em escala menor no exterior, convidando na mesma a uma visita.

Todos os anos havia romaria e excursões para visitar o trabalho deste grupo do Curral das Freiras que se dedicava a representar em cerca de 500 metros quadrados o nascimento de Jesus e as actividades tradicionais. Este ano será diferente, o presépio em tamanho reduzido tem 120 m2 e foi montado no centro da freguesia, ao ar livre. Para o ano prometem regressar com o mega presépio.

Anacleto Camacho recordou que grande parte dos visitantes habituais do mega-presépio eram pessoas acima dos 50 anos e que assim ficarão em casa, ou pelo menos não se irão juntar no local como antes.

Mas porque é Natal, o grupo decidiu fazer uma versão menor para garantir que as pessoas que costumavam fazer o presépio continuavam a tradição e que que quem visitar o Curral tenha alguma coisa para ver. Por outro lado, esperam ainda ajudar com esta pequena iniciativa a alavancar a economia.

“Pedimos às pessoas que tenham cuidado e que passem, que venham para ajudar”, convidou Anacleto Camacho, recordando os produtos tradicionais que aguardam por escoamento e os restaurantes que precisam de um empurrão. “A ver se juntos ao fim do ano conseguimos fazer algo de bom pela nossa terra”.

Este ano foram envolvidas menos de uma dezena de pessoas, numa iniciativa apoiada pela Junta de Freguesia e pelo comércio local. A montagem era para ter começado na segunda-feira da semana passada, mas o mau tempo não ajudou, tendo sido adiando o início para o passado sábado.

Normalmente o Mega Presépio era construído ainda em Novembro após a Festa da Castanha, no estacionamento coberto, cedido pela Câmara Municipal de Câmara de Lobos, mas os trabalhos de criação começavam meses antes. Abria pontualmente com a primeira missa do parto no dia 15 de Dezembro. Este ano o presépio chega mais cedo e mais modesto, mas ainda assim levando ao Curral das Freiras mais um pouco de Natal.