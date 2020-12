Associação de Barmen da Madeira surpreende presidente no 50.º aniversário

A Associação de Barmen da Madeira comemora o seu 50º Aniversário em 2020 e, "na impossibilidade de poder comemorar esta data tão importante e significativa" por causa da pandemia da covid-19, os membros da direcção decidiram surpreender o presidente da associação com um reconhecimento através de uma placa comemorativa de agradecimento.

"Com este gesto a direcção pretende agradecer e reconhecer o seu presidente, que desde sempre dedicou-se por inteiro, com total disponibilidade e com uma paixão genuína pelo projecto em fazer crescer e criar valor a esta associação e aos seus associados. A sua enorme capacidade de trabalho e liderança de equipas, a paixão pela sua profissão, o elevado espirito de sacrifício com o sentido das responsabilidades assumidas e cumpridas no cargo de Presidente ao longos dos anos, são fatores que justifiquem o mérito e a excelência deste nosso reconhecimento".