TAP e Sara Carreira em destaque nos jornais nacionais

Sábado:

- "Sara Carreira 1999-2020: A hora mais negra da família Carreira"

- "Entrevista ao candidato Tiago Mayan Rodrigues 'Ventura é um xenófobo, racista e troca-tintas'"

- "Pedro Gonçalves: A nova estrela do Sporting que viveu num campo de futebol"

- "Plásticas na pandemia: Aumentaram cirurgias à barriga, nariz e pescoço"

Correio da Manhã:

- "Gasolineiras travam queda dos combustíveis: CM revela relatório da Entidade Reguladora"

- "Lágrimas no adeus a Sara: Dor na Basílica da Estrela"

- "Avó é esperança contra covid: Primeira a receber vacina"

- "Médicos só querem 10 pessoas no Natal"

- "Cardeal garante missa do Galo"

- "Relato impressionante: Conta à PJ como mãe matou o pai à facada"

- "TAP: Patamar mínimo para cortes é de 700 euros"

- "665 euros em risco: Desemprego ensombra a subida do salário mínimo"

- "Estudo: Alunos do 4.º ano estão piores a Matemática"

- "Transexuais: Mudam de cadeia sem acabar troca de sexo"

- "CR7 faz festa na casa de Messi"

Público:

- "Novo estado de emergência: Lisboa e Loures são ilhas de risco"

- "Total de horas extras no SNS atinge o valor mais alto de sempre"

- "Covid-19: Internamentos estão a diminuir. Teste serológico português prepara-se para chegar ao mercado"

- "Médicos do Hospital de Santa Maria vão usar hospitais privados para operar 500 doentes em lista de espera"

- "Estudo pioneiro: Património bem gerido pode gerar o triplo da receita"

- "Conselho de Ministros: Governo apresenta hoje plano da TAP aos partidos"

- "Portugal: Desempenho de crianças a Matemática piora"

- "Presidenciais: Isabel Soares vai ser a mandatária de Ana Gomes"

Jornal de Notícias:

- "Tráfico de influência e gestão danosa no negócio milionário das autoestradas"

- "Peritos da GNR examinam carro de Sara Carreira"

- "Menos 37 mil consultas por dia"

- "Vacinas: Caixas térmicas feitas na Maia mantêm os 80 graus negativos por 120 horas"

- "Noite de Natal: Missa do galo uma hora mais cedo para respeitar confinamento"

- "Matemática: Maus resultados levam a nova mudança no programa"

- "Brexit: Boris e Ursula discutem acordo à mesa de jantar"

- "Proposta: Salário mínimo pode subir até aos 665 euros"

- "Champions: Ronaldo marca dois penáltis e vence na casa de Messi"

- "FC Porto: Conceição quer ganhar ao Olympiacos pelo prestígio"

Jornal i

- "Covid-19: Inglaterra começa a vacinar e declara vitória sobre a pandemia"

- "Presidenciais: Campanha de Marcelo em mínimos olímpicos até ao Natal"

- "Direito de resposta: 'O Presidente do IST convive e sempre conviveu muito bem com quem dele discorda'"

- "As marcas do lixo que invade as praias"

- "Subida do salário mínimo discutida hoje. Governo admite ir até aos 30 euros"

- "Morte. PSD exige mudanças no SEF ou demissão de Eduardo Cabrita"

- "Trabalho. O que já mudou e os prós e contras de semanas mais curtas"

- "Medicina. Estudantes preocupados com cortes na formação"

- "O Infinito num Junco. O best-seller que reacende a paixão pelos livros"

Negócios:

- "Viagem à reestruturação que encolheu a TAP nos anos 90"

- "Empresas podem recusar trabalho a não vacinados?"

- "Turismo: Airbnb entra em bolsa no meio de uma tempestade histórica"

- "AICEP ajuda grandes grupos a encontrar fornecedores nacionais"

- "Fusão da Roff com mais três cria gigante tecnológico em Portugal"

- "Radar África: Os dois usos que João Lourenço deu a Manuel Vicente"

A Bola:

- "Barcelona-Juventus (0-3): Lembram-se de mim?: Ronaldo regressa a Camp Nou e bisa na vitória da Juventus"

- "Vergonha em Paris: Jogo entre PSG e Basaksehir suspenso por comentário racista do quarto árbitro"

- "Benfica: Boubakary Soumaré é o 6.º desejado"

- "Sporting: Lumor no negócio de Matheus Reis"

- "Olympiacos-Sporting: 2,7 milhões de razões para ganhar"

Record:

- "Ronaldo arrasa Messi: Português bisa de penálti e garante primeiro lugar do grupo"

- "Bronca em Paris: 4.º árbitro acusado de racismo"

- "Benfica: Jesus quer revolução na defesa"

- "Sporting: Nuno Mendes volta na Taça"

- "Olympiacos-FC Porto: Prego a fundo"

- "Leipzig-Man. United (3-2): Bruno Fernandes cai para a Liga Europa"

O Jogo:

- "Olympiacos-FC Porto: 'Perder? Nem a feijões', Sérgio Conceição garante que ninguém vai tirar o pé do acelerador"

- "Barcelona-Juventus (0-3): Ronaldo brilhou no reencontro com Messi"

- "Benfica: Veríssimo forçado a viajar"

- "Sporting: SAD investe num ponta de lança"

- "Braga: Vencer grupo vale recorde na Liga Europa"

- "PSG-Basaksehir: 4.º árbitro acusado de racismo"