Rui Barreto visita Instituto de Desenvolvimento Empresarial

O secretário regional da Economia, Rui Barreto, visita amanhã, 4 de dezembro, às 10 horas, as instalações do Instituto de Desenvolvimento Empresarial, entidade gestora dos fundos europeus na região e organismo coordenador dos apoios aos sectores secundários e terciários da economia da Região, responsável pela gestão integrada dos instrumentos de apoio ao tecido empresarial, nomeadamente no que se refere aos sistemas de incentivos ao Investimento, Financiamento e Funcionamento.

“Com o surgimento da pandemia, e no actual contexto de instabilidade e incerteza devido ao impacto que a Covid-19 está a gerar na economia e nas empresas, têm sido inúmeras as dúvidas e solicitações a este organismo tutelado pela secretaria da Economia, que assumiu um papel ainda mais importante junto das empresas regionais por ser a entidade gestora das Linhas de Crédito lançadas pelo Governo Regional para compensar os impactos da crise pandémica”, refere a secretaria regional de Economia através de comunicado.

Rui Barreto já reconheceu publicamente o “empenho e o esforço excecional” que os profissionais do IDE tiveram de empregar para conseguir dar resposta à avalanche de pedidos de crédito por parte das empresas.