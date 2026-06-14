Homem agredido na Avenida Sá Carneiro

Um cidadão de nacionalidade estrangeira alega ter sido vítima de agressões ao início da manhã deste domingo, 14 de Junho, na Avenida Sá Carneiro, no Funchal.

Os Bombeiros Sapadores do Funchal foram accionados pelas 6h40 para prestar assistência ao homem, de 37 anos, tendo mobilizado uma ambulância para o local.

A vítima apresentava um corte na região posterior da cabeça, motivo pelo qual foi transportada para o Serviço de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça para receber tratamento médico.