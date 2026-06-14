 DNOTICIAS.PT
Casos do dia

Homem agredido na Avenida Sá Carneiro

None
Foto Google Maps

Um cidadão de nacionalidade estrangeira alega ter sido vítima de agressões ao início da manhã deste domingo, 14 de Junho, na Avenida Sá Carneiro, no Funchal.

Os Bombeiros Sapadores do Funchal foram accionados pelas 6h40 para prestar assistência ao homem, de 37 anos, tendo mobilizado uma ambulância para o local.

A vítima apresentava um corte na região posterior da cabeça, motivo pelo qual foi transportada para o Serviço de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça para receber tratamento médico.

0
 Comentários

Mais Casos

A carregar...

Não existe mais conteúdo

Carregar mais notícias

Erro ao carregar mais conteúdo