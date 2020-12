Fátima Spínola inaugura 'Hora Suspensa' no Museu Francisco Franco

O Museu Henrique e Francisco Franco inaugura esta quinta-feira, 10 de Dezembro, às 18 horas, a exposição de Arte Contemporânea, intitulada 'Hora Suspensa' da artista Fátima Spínola.

Em 'Hora Suspensa' a artista parte da obra Jeune-fille (1922) do artista Henrique Franco presente no espólio do museu, como peça fundamental para a instalação apresentada na sala de exposições temporárias. Esta exposição evoca o contexto de criação das obras e da própria exposição que foi deambulando ao sabor das incertezas e das notícias vindas dos diversos quadrantes sobre o actual estado pandémico. Mais do que uma apreciação sobre este presente específico, 'Hora Suspensa', explica a artista, abarca os conceitos de “incerteza”, “estranho”, “descontinuação”.

"A paralisação de tudo e de todos numa abrangência mundial: na transformação de rotinas; na calcificação das pessoas em ilhas-casa onde a segurança nem sempre habita; na erupção do isolamento e das suas falésias emocionais; na criação de leis de emergência conflituosas, na disrupção de direitos adquiridos".

No confronto com os olhos mais tristes do museu, a artista, através da pintura de Henrique Franco, repensa toda uma forma de encarar o mundo e do contacto humano do contexto presente. O olhar ganha novos contornos destacados por máscaras que nos protegem e que nos restringem como uma moeda de duas faces.

Há nestes olhos uma inacessibilidade ao contexto e ao enquadramento que poderá ser apenas uma característica genética ou um espelho de alma da retratada, do artista ou do espectador. Reflectem porém, em segunda instância, uma escolha da artista que os amplifica numa tristeza sem género e sem tempo numa impossibilidade permanente de descortinar causas e efeitos.

A instalação presentifica a casa-atelier e a casa-corpo tão presentes na obra da artista através do retrato, do auto-retrato e na utilização de objectos do quotidiano e entra em diálogo com o museu, e com a necessidade de manutenção e actualização permanente dos espaços expositivos que ganham vida através dos seus visitantes e das suas actividades educativas. Afirmando-se como espaços de divulgação e construção de pensamento crítico sobre a Arte e tudo o que ela representa para a Cultura Humana.

Fátima Spínola

Natural de Santana, é licenciada e pós-graduada em Pintura pela Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa. Tem vindo a desenvolver o seu projecto artístico na área do Desenho, da Pintura e da Instalação. Expõe desde 2000 em Portugal, Espanha, Itália e Brasil, estando representada na coleção 'Imago Mundi' de Luciano Benetton (Itália), na colecção 'Périplos - Arte Portugués de Hoy' do Centro de Arte Contemporânea de Málaga, (Espanha) e em colecções privadas na Suíça, em França, na Escócia, em Portugal e no Brasil.