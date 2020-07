Conheça as propostas para se divertir na Madeira no ‘Roteiro’ desta quinta-feira

- Prossegue a segunda edição da Semana Pedagógica do MUDAS, com oficinas de cinema, programadas para famílias com bebés e crianças entre os 5 e 12 anos. Pelas 20 horas há a conferência on-line ‘Arte e pedagogia num mundo às avessas’, com moderação de Márcia de Sousa, directora do MUDAS.Museu.

- Estreiam nos cinemas do Funchal o documentário ‘Zé Pedro Rock’N’Roll’ e a comédia familiar ‘O Teu Melhor Amigo’.

- Miguel Pereira expõe a mostra de fotografia subaquática ‘Atlântica’, no Atlanticulture Center, no Fórum Machico.

- A Galeria Anjos Teixeira, na Rua de João de Deus n.º 12, no Funchal, apresenta a exposição de fotografia da autoria de Xavier Araújo, chamada ‘Momentos em ‘Leiname’’.

- Exposição ‘Energia’, da autoria de Francisco Maya, pode ser visitada no Museu de Electricidade da Madeira - Casa da Luz, no Funchal.

- Exposição ‘The Chair, where someone used to be’, para ver na Restock Galeria/Gallery, na Rua do Hospital Velho.

- Inauguração da mostra ‘Lixo - Trash’, de Fátima Spínola, pelas 18 horas, na La Salita Madeira, no Centromar, Funchal.

- Sara Santos apresenta a exposição ‘Das máscaras’, no Art Center Caravel, no Funchal.

- A exposição de Luiza Helena Clode, ‘O Lugar dos Outros’, pode ser vista na sede da Secção Regional da Madeira da Ordem dos Arquitectos, na Rua dos Netos n.º 24, Funchal.

- A Junta de Freguesia do Porto Santo organiza uma exposição fotográfica sobre o Coro Infantojuvenil, na Sala de Exposições do Centro Cultural e de Congressos do Porto Santo.

- Aula de Yoga ao ar livre, em frente ao mar, depois de um dia de trabalho, a partir das 19 horas, no Cais do Carvão, Funchal. ‘Yoga com a Freddie’ requer confirmação prévia, através do Facebook.

- Forte de Nossa Senhora do Amparo, em Machico, acolhe espectáculo de fado, pelas 20h30, em mais uma sessão do projecto ‘Noites Musicais’. A entrada é gratuita, mas limitada. Os bilhetes podem ser adquiridos na autarquia local.