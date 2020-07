Teresa Gonçalves Lobo é nova adição aos 'Diálogos cruzados' da Marca de Água

A Marca de Água revela agora, outro dos nomes que irá integrar a exposição colectiva internacional ‘Diálogos cruzados no feminino’, que dá início à temporada artística 2020/2021 da galeria situada no número 119 da rua da Carreira (Funchal).

Teresa Gonçalves Lobo é, pois, a nova adição à exposição que inaugura a 19 de Novembro deste ano e irá reunir mais de duas dezenas de obras de mulheres artistas madeirenses.

A exposição dedicada à interpretação e mediação dos universos no feminino, pretende desconstruir narrativas historiográficas, valorizando os percursos e obras das mulheres artistas e estabelecendo "diálogos cruzados" com obras de referência internacional. De destacar a obra inédita de Sonia Delaunay que estará em destaque na exposição.

Recorde-se que já foram também reveladas a presença de obras de: Dina Pimenta, Filipa Venâncio e Guareta Coromoto, Luísa Spínola, Teresa Gonçalves Lobo e Teresa Jardim.

O projecto de curadoria ainda não está fechado, estando prevista a participação de mais artistas.

A direcção artística da Marca de Água está a cargo da historiadora de arte, Raquel Fraga. A curadoria está a cargo do artista plástico Diogo Goes, professor do ensino superior.

Sobre a artista:

A artista plástica Teresa Gonçalves Lobo, que conta com uma destacada carreira internacional, nasceu no Funchal em 1968, e tem construído uma carreira artística consistente, expondo regularmente em várias galerias e museus no país e no estrangeiro, nomeadamente no Reino Unido, França, Bélgica, Rússia, Áustria, Espanha, entre outros.

Divide a sua actividade artística entre o Funchal e Lisboa, cidade onde vive e trabalha. Além do seu estúdio em Lisboa, possui um segundo atelier no Funchal, na Rua da Carreira, 39 2ºB.

Cursou desenho, pintura, gravura e fotografia no Ar.Co - Centro de Arte e Comunicação Visual e no Cenjor - Centro de Formação em Jornalismo, respetivamente.

Das exposições realizadas na Região, de destacar 'Parte de mim', realizada no Museu de Arte Contemporânea do Funchal, em 2015, e na Galeria do Mudas, em 2008 e 2014.

Das exposições em Portugal continental, de destacar as realizadas no Museu de Artes Decorativas da Fundação Ricardo Espírito Santo Silva, em Lisboa, no Museu da Água, em Coimbra, no Centro Cultural de Cascais e no Projecto Travessa da Ermida.

Das participações internacionais, expôs a 'i Chair Long' no Grand Palais, em Paris, na exposição 'Revelations', integrada na programação da 'Paris Design Week' 2013 e mais recentemente, expôs em Londres, Bruxelas e Viena.

Teresa Gonçalves Lobo é representada pela prestigiada Galeria Waterhouse & Dodd, em Londres desde 2017. Está representada em colecções públicas e privadas, nacionais e internacionais.