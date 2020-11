Orquestra Clássica da Madeira actua amanhã no Museu Henrique e Francisco Franco

Amanhã, dia 27 de Novembro, pelas 19 horas, o Museu Henrique e Francisco Franco será palco de uma actuação da Orquestra Clássica da Madeira.

"Uma proposta improvável por músicos de formação erudita nesta sexta-feira no Museu Henrique e Francisco Franco, numa parceria que muito nos honra com a Câmara Municipal do Funchal", destaca o director artístico Norberto Gomes.

"Com um misto de improvisação e experimentalismo, todos estes momentos musicais são únicos em termos de formato, sonoridades e conteúdos, embalando o público em experiências singulares, fruto do usufruto de atmosferas novas e inesperadas de ambiências rítmicas e sonoras".

Com proposta original do contrabaixista Gábor Bolba, este momento musical que habitualmente conta com os percussionistas da Orquestra Clássica da Madeira, Duarte Santos e Jorge Garcia, nesta sexta-feira tem a especial participação de Tatiana Martins no fagote.

PROGRAMA:

Percussão / Improviso

Happening Musical

MÚSICOS:

Gábor Bolba - Contrabaixo

Tatiana Martins - Fagote

Jorge Garcia - Percussão