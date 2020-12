Associação Sem Limites pede ao Governo Regional maior acesso ao emprego para pessoas com deficiência

A Associação Portuguesa de Deficientes da Madeira e Associação Sem Limites assinalaram, esta quinta-feira, dia 3 de Dezembro, o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, com um almoço-convívio para os sócios, no Restaurante Quinta Estação, no Funchal (com as devidas restrições no âmbito do contexto pandémico).

A ocasião serviu para a Associação fazer um apelo ao Governo Regional, no sentido de que este "se dedique à causa da deficiência não só nos dias comemorativos mas todo o ano, aplicando medidas importantes para a promoção da autonomia, nomeadamente o acesso ao emprego".

No seu entender a falta de emprego é o "grande entrave" à autonomia das pessoas com deficiências, pelo que propõe: a criação de "mais medidas de incentivo à contratação", bem como a alteração das "quotas de emprego da função pública".

A Associação ressalva relativamente a este último ponto que deverão ser cumpridos os "pré-requisitos e formas de acesso que permitam avaliar as capacidades das pessoas, igualmente como se faz em qualquer concurso/ avaliação de possíveis candidatos".

Apoios existentes

No total são nove as instituições sob a tutela da Secretaria Regional de Inclusão Social e Cidadania, através do Instituto de Segurança Social da Madeira, que asseguram a transição para a vida adulta das pessoas com deficiência, com idade igual ou superior a 18 anos, cujas capacidades não permitem, temporária ou permanentemente, o exercício de uma actividade produtiva.

Paralelamente ao trabalho desenvolvido por estes Centros de Actividades Ocupacionais (CAO), desde Julho do ano passado que a Região conta com um Centro de Inclusão Social (CISM).