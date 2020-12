Dois detidos com droga no Funchal

Dois homens, de 23 e 38 anos, foram detidos pela Polícia de Segurança Pública por tráfico de estupefacientes, no Funchal.

No total a PSP apreendeu 37 doses individuais de haxixe, 14 doses individuais de cocaína, 4,35 gramas de liamba, e 100 euros em dinheiro.

O Comando Regional da PSP informou que uma das detenções ocorreu num parque de estacionamento de uma superfície comercial do Funchal. O polícia que estava de serviço no local suspeitou das movimentações do cidadão e apanhou-o com droga junto dos veículos que se encontravam ali estacionados.

“A outra detenção ocorreu na madrugada de ontem, após o carro patrulha da área ter sido chamado à resolução de uma ocorrência por alegado furto em residência, tendo vindo a interceptar outro cidadão pela prática deste crime”, informou .

Os cidadãos em causa foram presentes ao Tribunal Judicial da Comarca da Madeira tendo-lhes sido aplicada a medida de Termo de Identidade e Residência.

O Comando Regional da Madeira reafirma o compromisso da PSP na luta contra o narcotráfico, recordando que esta é já a décima detenção da Divisão Policial do Funchal por este tipo de crime no espaço de 2 semanas.