Detidos por tráfico de droga e posse de arma proibida na Madeira

Dois homens, de 25 e 39 anos, foram detidos pela PSP no último fim-de-semana, no âmbito de acções de prevenção e combate à criminalidade na Madeira.

O homem de 39 anos, residente no Funchal, foi apanhado com droga, tendo-lhe sido apreendidas 21 doses de cocaína. O indivíduo de 25 anos foi detido por posse de arma proibida, no Funchal, tendo-lhe sido apreendido uma soqueira, uma munição de 9mm, 3 doses de uma substância estupefaciente denominada por haxixe e 3,93 gr de liamba, informou a PSP numa nota emitida.

Além disso, estas fiscalizações permitiram ainda identificar um homem residente em Machico, de 37 anos, pelo crime de furto de um veículo que acabou por ser recuperado no Caniçal.

Segundo o Comando Regional da PSP, tratou-se do mesmo indivíduo que na última semana já tinha sido identificado por furto de uma viatura que foi recuperada por um polícia de folga.

Oito condutores apanhados com álcool e dois sem carta

A Polícia de Segurança Pública realizou ainda operações de fiscalização rodoviária em vários concelhos, que culminaram com a detenção de 10 condutores. Oito foram detidos por conduzirem sob o efeito de álcool e dois por não se encontrarem habilitados com a carta de condução de veículos automóveis.

“Realçamos que um dos condutores, natural e residente no Funchal e com a idade de 51 anos, foi detido pela quarta vez pelo mesmo tipo de ilícito - falta de habilitação legal -, sendo que desta vez também conduzia com taxa de álcool no sangue superior a 1,20g/l”, acrescentou a PSP.

O Comando Regional da PSP da Madeira apela, mais uma vez, a todos os cidadãos “para não conduzirem sempre que ingerirem bebidas alcoólicas. Alerta-se para a importância do exercício de uma condução responsável, cumprindo as regras do código da estrada, e adequando a velocidade ao tipo de via e às condições meteorológicas”.

Apela ainda a todos os cidadãos para comunicarem de imediato à PSP sempre que presenciarem ou suspeitarem de atividades que possam constituir crime, a fim de ser acionada a intervenção policial em tempo útil.