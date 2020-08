PSP deteve dois homens com droga em Machico e no Funchal

Dois homens, de 16 e 35 anos, foram detidos pela Polícia de Segurança Pública, na passada terça-feira, em Machico e no Funchal, na sequência de buscas domiciliárias.

Segundo um comunicado emitido pela PSP, no decurso das buscas foram apreendidas “catorze plantas de liamba, com um peso total de 9.102,01 gramas, folhas de liamba secas e prontas para utilização, com um peso total de 746,61 gramas, sementes de liamba, com um peso de 14,69 gramas, dois telemóveis, uma balança digital, 340 euros em numerário, uma estufa e vários equipamentos adequados à plantação e manutenção de plantas de liamba”.

Os detidos foram constituídos arguidos e apresentados ao Juízo de Instrução Criminal no Funchal, para primeiro interrogatório judicial, tendo-lhes sido aplicadas as medidas de coação de Termo de Identidade e Residência para ambos e cumulativamente apresentações semanais em Esquadra da PSP para um dos arguidos.