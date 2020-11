Dois detidos por tráfico de droga no Funchal

Dois homens foram detidos, no Funchal, pelo crime de tráfico de estupefacientes. As detenções dos indivíduos de 18 e 29 anos ocorreram na sequência do cumprimento de Mandados de Busca Domiciliária na zona da Levada dos Moinhos, no Funchal.

Desta acção foi possível apreender 2.511 doses individuais de Haxixe, 40 doses individuais de Ecstasy, 223 doses individuais de Cocaína, 11,68 gr de Liamba, 1.165 euros em numerário, 1 arma de alarme, 1 arma (reprodução de arma de fogo), 144 munições de salva e ainda outros objectos conotados com a prática deste tipo de crime.

Entretanto, os homens foram presentes ao Tribunal Judicial da Comarca do Funchal tendo-lhes sido aplicadas as medidas de coação de termo de identidade e residência, apresentações periódicas e ainda proibição de contato com arguidos e frequência de locais conotados com o tráfico de estupefacientes.