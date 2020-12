Vacinas já estão no Hospital Dr. Nélio Mendonça

As primeiras vacinas contra a covid-19, que chegaram à Madeira ao final da noite de quarta-feira, já estão acondicionadas no Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal.

Depois do transporte ter sido efectuado sob escolta de aproximadamente duas dezenas de agentes da Polícia de Segurança Pública (PSP), numa viagem que durou cerca de 15 minutos, estas primeiras doses ficarão guardadas em dois ultracongeladores.

Chegou o avião que traz as primeiras vacinas para a Madeira O avião da TAP que trouxe para a Madeira as primeiras 9.750 doses da vacina contra a covid-19 já aterrou. O voo (TP1693), que descolou do Aeroporto de Lisboa pelas 22h20, chegou antes da meia-noite.

Na chegada à unidade hospitalar, aguardavam e assinalaram o momento o secretário regional da Saúde, Pedro Ramos, entre muitos profissionais de saúde.

Recorde-se que as primeiras vacinas serão administradas, na Madeira, a partir do meio-dia desta quinta-feira, no Hospital Dr. Nélio Mendonça. Miguel Albuquerque vai marcar presença.