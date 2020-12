Dia's do Mercado animam comércio da Ribeira Brava

Este fim-de-semana a Vila da Ribeira Brava apresenta-se mais colorida e com mais movimento. Sobretudo na ‘frente mar’ e em particular na zona do Mercado Municipal, onde hoje e amanhã é dinamizado o Dia do Mercado.

O evento promovido pela Câmara Municipal em alternativa à Noite do Mercado - que este ano não se realiza devido à pandemia da Covid-19 – conta com a participação de 16 comerciantes distribuídos pelo Mercado Municipal e pelo arruamento em frente - Rua Gago Coutinho e Sacadura Cabral. Enquanto dentro do mercado há muita e diversificada oferta de artesanato, mas sobretudo de produtos agrícola, no exterior as atractivas barraquinhas convidam quem passa com broas, bolos e demais produtos alusivos à época natalícia.

A funcionar este fim-de-semana das 7 às 19 horas, o Dia do Mercado já contribuiu para animar o comércio local na manhã deste sábado.