Há 38 anos, 'fogo' da Madeira foi exibido pela primeira vez em directo na TV

Há 38 anos, o fogo de artifício da Madeira era transmitido, pela primeira vez, em directo na televisão. A novidade acabou por se tornar habitual, e hoje, com a situação pandémica que vivemos, os governantes até recomendam que se assista ao fogo em casa, possivelmente com recurso à transmissão televisiva, que, uma vez mais, volta a acontecer.

“A queima de fogo-de-artifício na noite de São Silvestre será transmitida, em directo pela Radiotelevisão Portuguesa para todo o território nacional e Japão. O tradicional e famoso espectáculo de luz, cartaz turístico desta Região, assinala a passagem de ano.”, podemos ler na chamada de primeira página.

Na mesma edição de 30 de Dezembro de 1982, era também notícia a crise política que marcava o final de ano do país. As principais chamadas de capa abordagem o rompimento da Aliança Democrática (AD), a coligação de centro-direita que governava o país deste 1979, juntando o Partido Social-Democrata (PPD/PSD), o Centro Democrático Social (CDS) e o Partido Popular Monárquico (PPM). Francisco Sá Carneiro, pelo PSD, foi o grande impulsionador, acompanhado por Freitas do Amaral, pelo CDS e Gonçalo Ribeiro Teles, do PPM.

Nesse final de ano, Freitas do Amaral demitiu-se de presidente do seu partido. Discordâncias com o nome apontado para Primeiro Ministro estavam na base da decisão. Do lado do PSD, o nome de Victor Crespo fora aprovado para o cargo.

No meio de toda a agitação governativa, Mário Soares, em nome dos socialistas, apontava que o PS iria rejeitar qualquer solução de Governo que não resultasse de eleições.

Estas e outras notícias podem ser lidas na edição de 30 de Dezembro de 1982.