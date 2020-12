Assembleia Municipal aprova voto de protesto do JPP contra jaulas na Ribeira Brava

O deputado municipal Marco Almas, em representação do JPP, apresentou, esta sexta-feira (18 de Dezembro), um voto de protesto contra a instalação de mais jaulas de piscicultura na costa marítima do Concelho da Ribeira Brava. A proposta mereceu a aprovação da Assembleia Municipal.

Marco Almas esclareceu que não está contra a actividade, mas sim “contra a instalação de mais jaulas”, pois entende que “a Ribeira Brava já deu o seu contributo para o sector”.

O deputado destacou o "impacto visual" que estas estruturas criam, “principalmente para o turismo relacionado com o mar”, relembrando que “dois ex libris do concelho e da Madeira - a Fajã dos Padres e o Calhau da Lapa - ficarão afetados com a instalação de mais jaulas".

A situação prejudicaria também as "unidades hoteleiras que investem no concelho", acrescentou.