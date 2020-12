Navio cancela cruzeiro à volta da ilha e passagem de ano na Madeira

É uma baixa de última hora na baía do porto do Funchal. A companhia do ‘MS Europa 2’ anunciou o cancelamento da vinda à Madeira alegando questões relacionadas com restrições impostas pelas autoridades em Tenerife.

O paquete da companhia ‘Hapag Loyd Cruise Lines, detida pela Tui Cruises, tinha visita marcada no Funchal na noite de São Silvestre, mesmo antes de se conhecer o interesse do navio ‘Mein Shiff 3’ e mais tarde, do ‘Mein Shiff 1’.

O paquete de 226 metros, que se encontra em cruzeiro no arquipélago vizinho, viaja com cerca de 20 passageiros a bordo e contava vir à Madeira efectuar um cruzeiro à volta da ilha para depois posicionar-se na baía do Funchal e assistir ao espectáculo pirotécnico a 3 milhas da costa, na companhia dos irmãos ‘Mein Schiff’.

Contudo, o itinerário foi cancelado numa decisão de última hora que terá resultado de imposições das autoridades de Canárias que invocam que a saída para a Madeira contraria as regras que constam do acordo de acostagem nos portos do arquipélago durante aquele cruzeiro.

A mesma objecção não se colocou aos outros dois navios, também da companhia alemã ‘Tui Cruises’. O ‘Mein Schiff 3’ já se encontra a pairar ao largo da ilha da Madeira, na zona Oeste, mantendo-se à distância de 15 quilómetros da costa. Viaja sem passageiros e com 37 tripulantes a bordo.

A caminho da Madeira está já o ‘Mein Shiff 1’, com 1.083 passageiros e 790 tripulantes, que já zarpou de Fuerteventura e navega rumo ao Funchal onde deverá chegar às 23 horas.

Caberá aos dois gigantes de casco azul fazer as honras da casa na baía do Funchal, ainda que a mais de 3 milhas da costa, dando luz, cor e as tradicionais buzinas na contagem decrescente para o espectáculo pirotécnico que celebra a passagem do ano na Madeira.