Casino da Madeira cancela noite “7 Pecados Capitais”

Seguindo as directrizes do Governo Português, e com a impossibilidade dos músicos ingleses do tributo Chic feat. Nile Rodgers viajarem para a Madeira, o Casino da Madeira é forçado a cancelar a noite “7 Pecados Capitais”, a 30 de Dezembro, no Restaurante Bahia do Casino da Madeira.

“A noite de 30 de Dezembro no Casino é um marco no calendário de festas na Região. Fazemos sempre questão de apresentar grandes espectáculos aliados a noites memoráveis. É essa qualidade e originalidade, que faz desta, uma das mais glamourosas noites da Madeira”, explicam num comunicado colocado na página Facebook.

O espectáculo fica assim adiado para o próximo ano, em data a anunciar. “Pedimos a compreensão dos nossos clientes para esta situação, com a promessa que regressaremos ainda mais fortes”.