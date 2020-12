'Lobo Marinho' sem festa de passagem de ano

Ao contrário do que acontece habitualmente, o navio 'lobo Marinho' não será palco de qualquer festa na passagem de ano.

Segundo avança a Porto Santo Line, este ano, devido à pandemia, não haverá o habitual jantar de gala para 250 pessoas, repasto que será restrito a 46 pessoas convidadas da empresa. Também não haverá embarque para os cerca de mil interessados que habitualmente escolhem o navio que assegura as ligações entre a Madeira e o Porto Santo para ver o espectáculo pirotécnico.

Mau grado esta opção, o navio deixará o Porto do Funchal momentos antes da meia-noite para libertar o molhe e permitir à tripulação e aos 46 convidados uma passagem de ano com vista para o espectáculo que enche de cor e luza a baía do Funchal.