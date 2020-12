Lobo Marinho não faz viagens na véspera de Natal devido ao mau tempo

O navio 'Lobo Marinho' não vai efectuar as ligações inter-ilhas na véspera de Natal, dia 24 de Dezembro, devido às condições meteorológicas, informou a companhia.

A Porto Santo Line informa que as viagens entre Funchal e Porto Santo, que estavam programadas para as 8 horas e no itinerário inverso, ao meio-dia, "serão canceladas devido às más condições meteorológicas, que têm vindo a ser divulgadas e que põem em causa a segurança do navio e dos seus passageiros".

A empresa informa que para proceder a alteração das passagens (que estão isentas da respectiva taxa), os clientes deverão dirigir-se a um dos balcões da Porto Santo Line ou contactar 291 210 300 (todos os dias das 9h às 12h30 e das 14h às 20h) ou, enviar email para [email protected].

Conforme o DIÁRIO já noticiou, o estado do tempo no arquipélago da Madeira vai sofrer um agravamento, a partir da manhã de amanhã, quarta-feira, dia 23. "Será gradualmente condicionado por uma depressão centrada a oeste do arquipélago, com expressão em altitude, prevendo-se a ocorrência de aguaceiros, que serão mais prováveis nos dias 24, 25 e 26 (quinta-feira a sábado)", refere o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O vento irá aumentar gradualmente, soprando moderado a forte no dia 24 com rajadas até 65 km/h, podendo atingir os 80 km/h nas terras altas, e devendo prolongar-se até ao início do dia 26.

Até ao início do dia 25 (sexta-feira) a agitação marítima será de noroeste com 2 a 3 metros, passando gradualmente a ondas de leste/sueste com 2,5 a 3,5 metros no dia 25.