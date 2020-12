Vacinas com destino à Madeira já estão no avião

A Polícia de Segurança Pública (PSP) acabou de captar e posteriormente publicar na sua página de Facebook o momento em que colocou no avião da TAP - estacionado no Aeroporto de Lisboa - as vacinas contra a covid-19 que têm como destino final a Madeira.

"Continuamos a garantir a segurança do transporte das vacinas em todo o território nacional, agora com os lotes destinados às Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira", indica esta força policial.

O voo TP1693 irá descolar da capital portuguesa pelas 22h20 e deverá aterrar no Aeroporto da Madeira à meia-noite desta quinta-feira. Seguir-se-á o transporte até à farmácia do Hospital Dr. Nélio Mendonça, unidade onde as vacinas ficarão acondicionadas em dois ultracongeladores.

Recorde-se que a Madeira vai iniciar a campanha de vacinação contra a covid-19 esta quinta-feira, 31 de Dezembro, no Hospital Dr. Nélio Mendonça. Miguel Albuquerque vai estar presente, às 12 horas, para assinalar o início da campanha de vacinação na Região.