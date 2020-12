Nova estação meteorológica será importante para helicóptero operar todo o ano na Madeira

A nova estação meteorológica do IPMA, instalada na sede do Serviço regional de Protecção Civil será uma ajuda crucial para que o helicóptero de combate a incêndios possa operar, ao longo de todo o ano em segurança.

Tal como lembrou Miguel Albuquerque, na visita realizada esta manhã ao serviço localizado na Cancela, o helicóptero de combate a incêndios consta do Orçamento Regional para este ano e fica no heliporto nesse mesmo espaço. Por esse motivo, a nova estação meteorológica vai ajudar a operar com maior segurança.

Já Victor Prior, delegado do IPMA na Madeira, afirma que o novo equipamento vai permitir dados mais pormenorizados de uma quota onde ainda não existiam estação meteorológicas, a cota 200. Além disso, a informação é actualizada a cada 10 minutos, ao invés de hora em hora, como a maioria das estações da Região.