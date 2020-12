A Associação Portuguesa de Deficientes – Delegação da Região Autónoma da Madeira e Associação Sem Limites solicita ao Governo da República e ao Governo Regional que "tenham também em consideração as pessoas com deficiência, já na segunda fase de vacinação", contra a covid-19.

A associação refere que "muitos são os que padecem de patologias não identificadas como prioritárias mas que são igualmente considerados de risco" e que "mesmo sem patologias, e residentes na sua habitação, há pessoas com deficiência a quem é prestada assistência, que são potenciais casos de risco devido à envolvência de pessoas no seu quotidiano". Isto, além de, também de acordo com a delegação regional da Associação Portuguesa de Deficientes, muitos destes casos não usarem máscara nem conseguirem "realizar as medidas de higienização necessárias devido à fraca mobilidade, o que potencia o risco de contágio".

É por isso que, destacando que é "importante que nesta primeira fase sejam vacinados todos os profissionais de saúde, forças de segurança, residentes em lares, cuidados continuados, e pessoas de 'maior' risco", a delegação regional da mesma associação apela "à sensibilidade" das autoridades para que "incluam, ainda que com requisitos, as pessoas com deficiência na segunda fase de vacinação".