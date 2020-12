Nova rota da easyJet entre Faro e Amesterdão já ‘voa’

A easyJet realizou este sábado o primeiro voo da sua nova rota entre Faro e Amesterdão. A companhia aérea de baixo custo vai operar com duas frequências semanais, às quartas-feiras e sábados, passando depois para três voos semanais nos meses de Julho e Agosto.

A ligação entre estas duas cidades é feita a bordo dos aviões A320, para oferecer maior capacidade.

”É com grande entusiasmo que juntamos à nossa oferta esta ligação entre as cidade de Faro e de Amesterdão. Portugal é, e continuará a ser, estratégico para a easyJet e é por isso que continuamos a apostar neste mercado, com uma oferta que vá́ ao encontro das necessidades dos portugueses e dos estrangeiros que nos visitam”, diz José Lopes. O director geral easyJet Portugal refere ainda que é importante dar a “oportunidade a todos os passageiros de desfrutarem de umas férias de Verão diferentes, através de novas rotas, sempre aos melhores preços”.

A easyJet continua a demonstrar “um grande empenho em Portugal” e um “papel decisivo no apoio à recuperação da economia nacional”, trazendo de volta os turistas ao país. Exemplo disso é o anúncio recente sobre a abertura da terceira base no país, no aeroporto de Faro, já na próxima primavera.