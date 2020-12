Portugal deve receber hoje o segundo lote de vacinas contra a covid-19, para dar seguimento à campanha de vacinação que se iniciou no domingo junto de profissionais de hospitais de Lisboa, Porto e Coimbra.

Depois da receção de 9.750 doses da vacina da Pfizer-BioNTech --- a primeira lançada no mercado, após autorização da Agência Europeia do Medicamento (EMA) --- são esperadas mais 70.200 para os primeiros dias da campanha de vacinação.

À semelhança da maioria dos 27 Estados-Membros da União Europeia, o plano de vacinação em Portugal arrancou no domingo, nos centros hospitalares universitários do Porto, Coimbra, Lisboa Norte e Lisboa Central, e entra hoje no segundo dia.

O médico António Sarmento, de 65 anos, diretor do serviço de infecciologia do Hospital São João, foi o primeiro vacinado na unidade do Porto, onde foram administradas 2.125 vacinas no arranque da campanha.

Em Lisboa Central, que abrange os hospitais de São José e Curry Cabral, foram vacinados 1.241 profissionais, enquanto em Lisboa Norte, que compreende os hospitais de Santa Maria e Pulido Valente, foram administradas 515 doses.

O plano prevê que sejam vacinados até abril cerca de 950 mil pessoas dos grupos prioritários definidos pela 'task-force': pessoas com mais de 50 anos com doenças associadas, utentes e trabalhadores de lares e profissionais de saúde e de serviços essenciais.

A primeira fase de vacinação, que arrancou no domingo e se prolonga até final de março de 2021, tem prevista a chegada de 1,2 milhões de doses de uma vacina que é facultativa, gratuita e universal, sendo assegurada pelo Serviço Nacional de Saúde (SNS).

A pandemia de covid-19 já provocou cerca de 1,75 milhões de mortos resultantes de mais de 80 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 6.619 pessoas dos 394.573 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

DESPORTO

O Sporting de Braga pode subir provisoriamente ao segundo lugar da I Liga portuguesa de futebol, caso vença na visita ao Boavista, em jogo da 11.ª jornada.

Os bracarenses entram para esta ronda a três pontos do Benfica, segundo classificado, e a um do FC Porto, que apenas jogam na terça-feira, frente a Portimonense (18.º) e Vitória de Guimarães (quinto), respetivamente.

Na estreia de Jesualdo Ferreira no Bessa, depois de ter feito o primeiro encontro pelo Boavista, 15.º, em Paços de Ferreira, os 'axadrezados' tentam a terceira vitória consecutiva sobre os 'arsenalistas' em casa.

A ronda abriu no domingo, com destaque para o triunfo do Sporting frente ao Belenenses SAD (2-1), que lhe permite avançar para 2021 na liderança do campeonato. Antes da conclusão da ronda, os 'leões' somam 29 pontos, mais cinco do que o Benfica e mais sete em relação ao FC Porto.

ECONOMIA

O grupo de trabalho criado pelo Governo para analisar o impacto da venda de seis barragens da EDP à Engie reúne-se pela primeira vez, em Miranda do Douro, no distrito de Bragança.

Segundo o Ministério do Ambiente e da Ação Climática, o grupo de trabalho terá como função analisar e aprofundar os impactos da venda das seis barragens situadas na bacia hidrográfica do Douro, bem como apurar "os reais benefícios de que aqueles municípios poderão beneficiar" e elencar "eventuais medidas que permitam, da melhor forma, executar a norma acolhida na Lei do Orçamento de Estado para 2021".

O primeiro relatório do grupo de trabalho terá de ser entregue pelo grupo de trabalho no prazo de 90 dias.

INTERNACIONAL

A ativista chinesa Zhang Zhan, acusada de ter comentado nas redes sociais o surto do novo coronavírus em Wuhan, centro da China, começa a ser julgada em Xangai e enfrenta uma pena que pode ir até cinco anos de prisão.

Zhang, de 37 anos, foi detida em maio por "provocar altercações e criar problemas", uma acusação frequentemente usada contra críticos e ativistas na China, denunciou a organização de defesa dos Direitos Humanos Chinese Human Rights Defenders (CHRD).

O CHRD relatou em setembro que a mulher havia sido detida em maio por ter difundido em redes sociais como o WeChat, Twitter e YouTube que os cidadãos de Wuhan receberam comida estragada durante o confinamento de 11 semanas da cidade, ou que foram forçados a pagar para fazerem testes de despistagem do novo coronavírus.

A cidade de Wuhan, onde foram detetados os primeiros casos de covid-19, em dezembro de 2019, foi colocada sob quarentena em 23 de janeiro.

PAÍS

O presidente da CCDR-Norte, António Cunha, reúne-se com o presidente da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, em Santiago de Compostela, Espanha, para reativar a cooperação entre as duas regiões.

O objetivo é que esta cooperação seja reativada através da Comunidade de Trabalho Galicia -- Norte de Portugal e do Agrupamento Europeu de Cooperação Territorial da Eurorregião.

Na reunião será também analisado o financiamento no novo ciclo de apoios da União Europeia e no Plano de Investimentos Conjuntos da Eurorregião para o período 2021-2027.