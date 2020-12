Aguaceiros e trovoada neste Dia de Natal

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê um Dia de Natal com céu geralmente muito nublado. No sapatinho chega ainda uma manhã marcada por aguaceiros fortes, que se devem prolongar ao longo dia de forma menos intensa. Há ainda a possibilidade de ocorrência de trovoada.

Quanto ao vento, deverá soprar moderado a forte (30 a 45 km/h) do quadrante leste, com rajadas até 65 km/h. A previsão aponta também para uma pequena descida da temperatura.

Para o Funchal, o IPMA indica uma previsão semelhante, contudo o vento será fraco a moderado (10 a 30 km/h) de leste/sueste.

ESTADO DO MAR:

Costa norte: Ondas de nordeste com 2 a 3 metros.

Costa sul: Ondas de sueste com 1,5 a 2 metros.

Temperatura da água do mar: 19/20ºC