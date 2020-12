54 novos casos de covid-19 na Madeira

Há 54 novos casos positivos a reportar, na Madeira, esta quarta-feira. Trata-se de quatro casos importados (2 provenientes do Reino Unido, 1 da Suíça e 1 da Região Norte de Portugal) e 50 casos de transmissão local, na sua maioria já associados a contactos ou contextos de casos positivos anteriormente identificados. As investigações epidemiológicas estão ainda em curso.

Sobre os casos confirmados há a assinalar três casos na área da saúde, tratando-se de três profissionais de saúde do SESARAM, um deles com contacto com um caso positivo, fora do contexto laboral.

Com mais 10 casos recuperados a reportar, num total de 941 casos recuperados, são agora 391 os casos activos positivos na Região, dos quais 110 são casos importados e 281 são casos de transmissão local.

Relativamente ao isolamento dos casos activos, 63 pessoas cumprem isolamento numa unidade hoteleira dedicada, 306 em alojamento próprio e 22 pessoas encontram-se internadas, 21 na Unidade Polivalente e uma na Unidade de Cuidados Intensivos dedicada à covid-19.

No total, há 208 novas situações que se encontram hoje em estudo pelas autoridades de saúde, todas relacionadas com contactos com casos positivos, situações reportadas à linha SRS24 ou pelo SESARAM. Investigações epidemiológicas estão em curso.

Relativamente à vigilância ativa de contactos de casos positivos, 1998 pessoas estão a ser acompanhadas pelas autoridades de saúde dos vários concelhos da Madeira e no Porto Santo. No que respeita a vigilância de viajantes, 22925 pessoas estão também a ser acompanhadas pelas autoridades, com recurso à aplicação Madeira Safe.