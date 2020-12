Madeira regista 38 novos casos de covid-19

A Madeira regista hoje 38 novos casos de covid-19, dos quais 26 são de transmissão local e 12 importados.

De acordo com o boletim epidemiológico do IASaúde, os novos casos importados são provenientes do Reino Unido (oito), da República Checa, Suíça, Angola e da região de Lisboa e Vale do Tejo.

Neste dia 24 de Dezembro, há a salientar mais 10 casos recuperados, pelo que a Região passa a contabilizar 951 recuperações da doença.

Os casos activos são, neste momento, de 419, dos quais 120 são casos importados e 299 são de transmissão local.

Mantém-se, por outro lado, o mesmo número de óbitos (11).