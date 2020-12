Angola soma 98 novas infecções e um morto nas últimas 24 horas

Angola registou 98 novos casos de covid-19, um morto e 11 recuperados, nas últimas 24 horas, indicam os dados da situação epidemiológica do país, disponibilizado pelas autoridades sanitárias.

Os casos foram registados nas províncias de Luanda (31), Lunda Norte (25), Huambo (10), Cabinda (8), Zaire (8), Cuanza Norte (5), Cuando Cubango (4), Benguela (2), Moxico (2), Bié (1), Bengo (1) e Uíje (1), sendo 66 do sexo masculino e 32 do sexo feminino, com idades que variam entre os 2 e os 80 anos.

A morte é referente a uma mulher, de 66 anos, na província de Cabinda.

Do total de recuperados, com idades compreendidas entre 1 e 77 anos, 73 são de Luanda, 30 da Lunda Sul, cinco do Moxico e três do Zaire.

Angola soma agora um total de 17.029 infecções, 395 óbitos, 9.918 recuperados e 6.716 activos, dos quais três estão em estado crítico, cinco em estado grave, 78 moderados, 107 leves e 6.523 assintomáticos.

Relativamente às análises laboratoriais, nas últimas 24 horas foram processadas 2.573 amostras, com uma taxa diária de positividade de 3,8%. O cumulativo de amostras processadas é de 300.372, sendo 17.029 positivas e 283.342 negativas, com taxa de positividade de 5,7%.