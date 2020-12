Dia 24

- A Missa da Noite de Natal - a tradicional 'Missa do Galo' - será celebrada por D. Nuno Brás, às 23 horas na Sé do Funchal.

Recorde-se que as Missas do Galo obedecerão às regras actualmente em vigor para as celebrações religiosas, "sendo expressamente proibidos convívios nas áreas circundantes aos templos, antes ou depois das celebrações".

Dia 25

- Missa do Dia de Natal, às 11 horas, na Sé do Funchal, presidida pelo bispo.