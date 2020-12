Porto Santo recebe eventos musicais amanhã e dia 30

A Secretaria Regional de Turismo e Cultura realiza dois eventos musicais no Porto Santo nos próximos dias 23 e 30, entre as 21 horas e as 23 horas, e terão lugar no Centro Cultural de Congressos e conta com vários artistas locais.

O Secretário Regional de Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, refere que se trata de “uma estratégia da Secretaria Regional de Turismo e Cultura de incluir estas realizações no seu programa anual de eventos o Porto Santo, onde conta, por exemplo, com o Festival Colombo e com a realização do espetáculo de fogo de artifício com dois postos de fogo, no Cais e na Portela”.

Assim, no dia 23 sobem ao palco Sofia Mendonça, Aliksa, Barbie Dias, Sónia Soares e Nicole Reynolds, com uma viagem musical entre artistas locais com músicas inspiradas na família, no Natal e no amor. A terminar o espetáculo haverá a única banda de covers residente na “Ilha dourada” os “Aosesses”, constituída em 1996. A banda é composta por cinco músicos: Nelia Velez (voz); Maestro Armindo Velez (piano); Tiago Velez (bateria); Ricardo Soares (viola) e Paulo Alves (baixo).

Por sua vez, no dia 30 sobem ao palco os “Amigos do Cantar” e o grupo folclore do Porto Santo, num dia dedicado aos cantares e tradições. Um momento baseado na cultura musical de origem popular e que representa a identidade social da comunidade portossantesse através de atividades que nasceram individualmente ou coletivamente e que se desenvolveram e que importa transmitir entre gerações através de canções e cantigas.

As atuações estão limitadas a 50 pessoas e os bilhetes podem ser levantados na receção do Centro Cultural de Congressos.