Vídeo resume expedição do MARE no Porto Santo

No passado mês de Outubro, 27 investigadores do MARE - Centro de Ciências do Mar e do Ambiente deslocaram-se à ilha do Porto Santo para efectuar uma caracterização base da biodiversidade marinha, utilizando para isso uma abordagem integrada desde o ar ao fundo do mar.

A expedição contou com uma equipa com drones a fazer mapeamento de habitats, uma equipa a fazer amostragens no intertidal rochoso, uma equipa de amostragens de lixo marinho, uma equipa de ecologia de cetáceos, uma equipa de mergulho científico, uma equipa a operar um ROV, uma equipa a operar um submersível tripulado capaz de ir aos 1000 metros, e ainda uma equipa de outreach e comunicação.